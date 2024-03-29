الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

كواليس حريق فيلا نجل فؤاد المهندس.. ما الذى كشفته المعاينات؟

حريق شقة
حريق شقة

 أجرت الجهات المختصة المعاينات اللازمة، في نشوب حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس، وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق اندلع أثناء عدم وجوده فى الشقة بمنطقة الزمالك.

وباستكمال التحريات حول حريق شقة نجل فؤاد المهندس بين أنه أثناء عودته فجر اليوم وجد النيران مشتعلة داخل الشقة وحاول إطفاءها ولكنه أصيب بحالة اختناق جراء الأدخنة الكثيفة بالمكان، ونقل على إثرها إلى المستشفي ليتم إسعافه.

نجاة نجل الفنان فؤاد المهندس من الموت فى حريق بالزمالك

وأضافت المعاينة أن رجال الحماية المدنية انتقلوا إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء والإسعاف وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

كان محمد نجل الفنان فؤاد المهندس أصيب إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة  وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سياراتا إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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كواليس حريق فيلا نجل فؤاد المهندس.. ما الذى كشفته المعاينات؟

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