نجاة نجل الفنان فؤاد المهندس من الموت فى حريق بالزمالك

نجا نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس من الموت عقب نشوب حريق في شقته بمنطقة الزمالك، وقد انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحريق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت إخطارًا مفاده نشوف حريق في شقة بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من الفحص إصابة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس في حريق شقة بمنطقة الزمالك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.