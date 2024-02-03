مصرع مسنة فى حريق شقة بمنطقة العمرانية

لقيت مسنة مصرعها إثر نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

مصرع مُسنة فى حريق شقة بالعمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بشارع الثلاثين، عمارة الأوقاف، عمارة ج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف، وتبين مصرع مُسنة جراء الحريق، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا لمحاصرة النيران، وجارٍ التعامل مع الحريق من قبل رجال الحماية المدنية للسيطرة عليه وإخماده.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.