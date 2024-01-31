انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية ونتجت عنه إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق بمدينة نصر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة موقع الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.