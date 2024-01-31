الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية ونتجت عنه إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق بمدينة نصر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة موقع الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتداب المعمل الجنائي معاينة حريق شقة سكنية حريق شقة سكنية منطقة مدينة نصر الدستور حوادث الدستور

مواد متعلقة

تفاصيل نجاة 5 أطفال من الموت في حريق بحلوان

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. مصرفيون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"