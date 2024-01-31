الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل نجاة 5 أطفال من الموت في حريق بحلوان

حريق بحلوان
حريق بحلوان

تسلمت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تقرير المعمل الجنائي في معاينة حريق شقة سكنية في حلوان، حيث كشف عن عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في الشقة السكنية التي كان بداخلها أسرة مكونة من الأم والأب وخمسة أطفال وتفاجأوا جميعًا بالحريق، وحاولوا إخراج الأطفال من موقع الحريق ونجحوا في إنقاذهم لكن أصيب بعضهم بحروق طفيفة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

شبهة جنائية شقة سكنية حريق المعمل الجنائي

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