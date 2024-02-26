الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد بشأن محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر قشمير في منطقة حلوان، للاطلاع على القضية.

وكشف أمر الإحالة في وقت سابق، عن أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن قشمير، نجل اللاعب عمر قشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض، وذلك لسرقته، فرفض الانصياع له، فانهال عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في صدره، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس لاعب الزمالك حسن قشمير

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