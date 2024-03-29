الجمعة 29 مارس 2024
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منوعات

أسرار كحك العيد الناعم.. وداعًا لصوانى الكحك الصلبة

كحك
كحك

كحك العيد، تلك الحلوى اللذيذة التي تُزيّن موائدنا في عيد الفطر المبارك، لها تاريخ عريق يمتد إلى عهد قدماء المصريين، فكانوا يصنعون الكحك على أشكال دائرية ويقدمونه في الأعياد أو عند زيارة الموتى والقبور.

ومع مرور الزمن تطوّرت طريقة تحضير الكحك وتنوعت أشكاله، لكنه بقي رمزًا للفرحة والبهجة في كل بيت، ففي أيام العيد يجتمع أفراد العائلة لصنع الكحك وتبادله مع الجيران والأصدقاء.

ومصر من أشهر الدول العربية التي تُعرف بصناعة الكحك، حيث تُقام معارض خاصة لعرض مختلف أنواع الكحك، من الكحك العادي إلى الكحك المحشو بالعجوة أو الملبن أو الجوز.

مكونات كحك العيد

  • 1 كيلو دقيق
  • 600 جرام سمن
  • 200 جرام ماء دافئ
  • 3 ملاعق كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة خميرة
  • 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • 1/4 ملعقة صغيرة ملح
  • 1 ملعقة صغيرة رائحة الكحك
  • سمسم للتزيين

الطريقة

  1. في وعاء كبير، نخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح ورائحة الكحك.
  2. نذوب السمن على نار هادئة ونتركه جانبًا.
  3. في وعاء آخر، نخلط الماء الدافئ مع السكر والخميرة ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
  4. نضيف خليط الماء والخميرة إلى الدقيق ونبدأ بالعجن.
  5. نضيف السمن السائل تدريجيًا مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  6. نغطي العجينة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة.
  7. نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ونضعها في صينية مبطنة بورق زبدة.
  8. نزين الكحك بالسمسم ونضغط عليه برفق.
  9. نُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  10. نخرج الكحك من الفرن ونتركه ليبرد قبل التقديم.

نصائح مهمة لكحك ناعم

  • تأكد من استخدام سمن بلدي للحصول على أفضل طعم.
  • لا تُفرط في عجن العجينة حتى لا تصبح قاسية.
  • اترك الكحك يرتاح في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.
  • تأكد من تسخين الفرن مسبقًا قبل خبز الكحك.
  • يمكنك حشو الكحك بالملبن أو العجوة حسب الرغبة.
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