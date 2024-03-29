الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

وداعًا للهالات السوداء.. استقبلي العيد بإطلالة مشرقة

الهالات السوداء
الهالات السوداء

هل تعانين من الهالات السوداء المزعجة التي تعكر صفو إطلالتكِ الجميلة؟ لا داعي للقلق، فمع اقتراب عيد الفطر المبارك، تقدم الدستور لكي بعض الحلول الفعالة للتخلص من الهالات السوداء واستقبال العيد بإطلالة مشرقة وحيوية.

أسباب الهالات السوداء

  • قلة النوم: إن قلة النوم من أهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، حيث تُصبح البشرة باهتة وتفقد رونقها.
  • التوتر والقلق: يسبب التوتر والقلق إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى تراكم السوائل تحت العينين، مما يسبب ظهور الهالات السوداء.
  • الجفاف: يسبب نقص الترطيب في منطقة محيط العينين ظهور الهالات السوداء، حيث تصبح البشرة جافة ورقيقة، مما يبرز الأوعية الدموية تحت الجلد.
  • الوراثة: تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في ظهور الهالات السوداء.
  • التقدم في السن: مع تقدمنا في السن، تصبح البشرة أرق وتفقد مرونتها، مما يسبب ظهور الهالات السوداء.

التخلص من الهالات السوداء

  • الحصول على قسط كاف من النوم: يُنصح بالنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة البشرة ومنع ظهور الهالات السوداء.
  • ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يُقلل من ظهور الهالات السوداء.
  • شرب كمية كافية من الماء: يساعد شرب الماء على ترطيب البشرة ومنع ظهور الهالات السوداء.
  • استخدام واقي الشمس: يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تُسبب ظهور الهالات السوداء.
  • استخدام كريمات العيون: توجد العديد من كريمات العيون التي تُساعد على التخلص من الهالات السوداء.
  • استخدام الوصفات الطبيعية: توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تُساعد على التخلص من الهالات السوداء، مثل:
    • شرائح الخيار: يمكن وضع شرائح الخيار على منطقة محيط العينين لمدة 15 دقيقة.
    • أكياس الشاي الأخضر: يمكن وضع أكياس الشاي الأخضر على منطقة محيط العينين لمدة 10 دقائق.
    • زيت جوز الهند: يمكن تدليك منطقة محيط العينين بزيت جوز الهند قبل النوم.

نصائح إضافية

  • تجنب فرك العينين: يسبب فرك العينين تهيج البشرة ويزيد من ظهور الهالات السوداء.
  • تجنب التدخين: يسبب التدخين ضررًا للبشرة ويُزيد من ظهور الهالات السوداء.
  • اتباع نظام غذائي صحي: يساعد اتباع نظام غذائي صحي على تحسين صحة البشرة ومنع ظهور الهالات السوداء.
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