الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح تساعدك في الحفاظ على جمال بشرتك دون منتجات تجميل

نصائح تساعدك في الحفاظ
نصائح تساعدك في الحفاظ على جمال بشرتك

يعتبر تحفيز الكولاجين في البشرة من أكثر الأمور التي تساهم بشكل كبير فى التخلص من مشكلة الهالات السوداء وتقلل من فرص ظهور التجاعيد لذا يجب الحرص على تحفيز الكولاجين بشكل مستمر.

فكما جاء فى موقع "هيلث" فهناك بعض العوامل التي تساعد فى تحفيز الكولاجين فى البشرة والتي يتمثل أهمها في التالي:

يجب أن يتوفر فى نظمنا الغذائي الخضروات الورقية لانها بتساعد في توفير الماغنسيوم وبالتالى تحفيز الجسم على إنتاج حمض الهيالورونيكِ، الذي بيساعد فى محاربة التجاعيد والحفاظ على جمال البشرة.

يجب الحرص على تناول الفواكه الغنية بفلوفونويد والتي تساعد فى تحفيز الكولاجين في البشرة وبالتالى الوقاية من التعرض للإصابة بمشكلات البشرة المتعلقة بضعف انتاج الكولاجين فى البشرة وبالتالى التعرض للمشكلات مثل التصبغات التي تظهر على البشرة بشكل كثيف الى جانب ظهور البقع الداكنة على البشرة.

يجب الحرص على تناول بعض الحمضيات مثل البرتقال الذي بيتوفر فيه حمض الأسكوربيك وهو ما يساعد فى تحفيز حمض الهيالورونيك في الجسم وبالتالى زيادة فرص انتاج الكولاجين فى البشرة.

يجب الاهتمام بتناول الماء بكميات كبيرة وذلك من اجل تعزيز انتاج الكولاجين فى البشرة.

يجب أن يكون نظمنا الغذائي به فيتامين سي بنسبة عالية، فعند تناول ثمرة واحدة من الفلفل الاحمر بيوفر لجسمنا ما يقرب من 158٪ من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين ج (أي ما يعادل 95 ملجرام، وبالتالى بيزود جدا من تحفيز الكولاجين فى البشرة.

تناول الطعام الذي يحتوي على مادة الليكوبين وهو مادة مضادة للاكسدة بتساعد في حماية الجلد والحفاظ على مستويات الكولاجين، فى البشرة  وموجود بكميات عالية فى البطيخ والبنجر.

تناول الأسماك مهمة جدا لبشرتنا على سبيل المثال، سمك السلمون مصدر ممتاز للأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3، والتي تلعب  دور كبير في التخفيف من الالتهاب ومنع انهيار الكولاجين وتلفه نتيجة للملوثات البيئية.

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