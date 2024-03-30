البيتي فور.. فرحة العيد في كل قضمة

مع كل قطعة من البيتي فور، نحكي حكاية طعم ولحظات سعادة، طعم يجمع العائلة والأصدقاء، ولحظات سعادة تُخلد في الذاكرة.

المكونات

2 كوب دقيق

1 كوب سكر بودرة

1 كوب زبدة طرية

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

رشة ملح

1/4 كوب جوز هند مبشور (اختياري)

الطريقة

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. اخفقي الزبدة والسكر البودرة في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريميًا. أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق. أضيفي الفانيليا والملح واخلطي جيدًا. أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. ضعي العجينة في كيس حلواني مزود برأس نجمي. شكلي قطع البيتي فور على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. زيني قطع البيتي فور بالجوز الهند المبشور (اختياري). اخبزي البيتي فور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا. اتركي البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

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