البيتي فور.. فرحة العيد في كل قضمة
مع كل قطعة من البيتي فور، نحكي حكاية طعم ولحظات سعادة، طعم يجمع العائلة والأصدقاء، ولحظات سعادة تُخلد في الذاكرة.
المكونات
- 2 كوب دقيق
- 1 كوب سكر بودرة
- 1 كوب زبدة طرية
- 2 بيضة
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا
- رشة ملح
- 1/4 كوب جوز هند مبشور (اختياري)
الطريقة
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- اخفقي الزبدة والسكر البودرة في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريميًا.
- أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق.
- أضيفي الفانيليا والملح واخلطي جيدًا.
- أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ضعي العجينة في كيس حلواني مزود برأس نجمي.
- شكلي قطع البيتي فور على صينية خبز مبطنة بورق زبدة.
- زيني قطع البيتي فور بالجوز الهند المبشور (اختياري).
- اخبزي البيتي فور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
- اتركي البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تقديمه.
نصائح
- تأكدي من أن الزبدة طرية قبل استخدامها.
- لا تفرطي في خلط العجينة حتى لا تصبح قاسية.
- يمكنك استخدام أي نوع من أنواع الزينة التي تفضلينها مثل الشوكولاتة المذابة أو المربى.
- يمكنك تخزين البيتي فور في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع.