السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

احذر من حلويات العيد.. فوائدها محدودة وأضرارها جسيمة

حلويات العيد
حلويات العيد

مع اقتراب عيد الفطر، تأتي معه حلوياته الشهية التي تزين موائدنا، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة، إليك بعض الحقائق التي يجب أن تعرفها عن حلويات العيد قبل تناولها.

أضرار الإفراط في تناول حلويات العيد

1. زيادة الوزن

تحتوي حلويات العيد على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات والدهون، لذلك فإن الإفراط في تناولها قد يسبب زيادة في الوزن.

2. السكري

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول حلويات العيد ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، ممّا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

3. تسوس الأسنان

تُعدّ السكريات الموجودة في حلويات العيد غذاءً مثاليًا للبكتيريا التي تُسبب تسوس الأسنان.

4. أمراض القلب

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول حلويات العيد ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول في الدم، ممّا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

5. أمراض الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول حلويات العيد اضطرابات هضمية مثل عسر الهضم والإمساك.

نصائح لتناول حلويات العيد باعتدال

1. تناول كمياتٍ صغيرة من حلويات العيد.

2. اختر حلويات العيد المصنوعة من مواد صحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه.

3. استبدل حلويات العيد ببدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات.

4. مارس الرياضة بانتظام.

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