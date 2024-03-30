موعد عيد الفطر 2024 فى مصر وعدد أيام الإجازات الممنوحه للاحتفال به، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

موعد عيد الفطر 2024 فى مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من خلال ما نشره على موقعه الإلكترونى عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 فى مصر.

وأوضح القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، مشيرًا إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

استطلاع هلال شوال من قبل دار الإفتاء المصرية

وعلى صعيد متصل تبدأ دار الإفتاء المصرية فى التحقق من استطلاع هلال شهر شوال 1445" الرؤية الشرعية " بداية من يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

موعد عيد الفطر 2024 فى مصر

يذكر أن دار الإفتاء المصرية هى صاحبة الرأى الفصل فى استطلاه شهر شوال والإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك كما هو جرت العادة كل عام فى مصر.

عدد أيام إجازات عيد الفطر 2024

نشرت مجلس الوزراء المصرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤخرا، أن إجازة عيد الفطر 2024 سوف تبدأ بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل، فضلا عن يوم السبت 13 أبريل والذي يعد إجازة في بعض الجهات الحكومية، وبهذا تمتد إجازة عيد الفطر لـ 4 أيام، كالتالي:

- الأربعاء 10أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

- الخميس 11 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

- الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

- السبت 13 أبريل 2024: عطلة أسبوعية.

دعاء رؤية هلال عيد الفطر 2024.

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