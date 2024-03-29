طريقة عمل الغريبة المقادير بالكوب بأقل تكاليف فى عيد الفطر 2024

طريقة عمل الغريبة المقادير بالكوب من الوصفات اللذيذة التي من الممكن أن تحضريها بطريقة بسيطة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، ولهذا نقدم إليكِ طريقة عمل الغريبة بسهول.

طريقة عمل الغريبة المقادير بالكوب بأقل تكاليف

حضري مقادير الغريبة بمكونات بسيطة واحصلي على أفضل مذاق لها، وفيما يلي طريقة عمل الغريبة بالكوب بالمقادير والطريقة الصحيحة.

مكونات عمل الغريبة المقادير بالكوب

1-كيلو من الدقيق.

2-كوب من السكر الناعم.

3- اتنين كوب من السمن.

4- مكسرات للتزيين.

5- بياض بيضة.

6- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

7- رشة من الملح.

طريقة عمل الغريبة المقادير بالكوب

1- يتم خلط السمن جيدًا حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

2-يضاف السكر مع الاستمرار العجن حتى يمتزجا جيدًا.

3- نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

4-نضيف الي العجن بياض البيض ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

5-يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق.

6-ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.

7-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

8-تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.

الطريقة الثانية طريقة عمل الغريبة المقادير بالكوب

1-يتم خفق الزبدة حتى تصبح لينة جدًا، ونضع إليها السكر مع الاستمرار بالخفق.

2-يضاف إليها صفار البيض بالتدريج مع الخفق الجيد.

3-يتم نخل الدقيق ويضاف إليه البيكنج بودر.

4-يتم خلط السميد مع خليط صفار البيض والسكر خلطا جيدًا.

5-يضاف إليها الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

6-يتم ترك العجينة جانبًا حتى ترتاح لمدة ربع ساعة تقريبًا.

7-يتم تشكيل الغريبة على شكل كرات ويوضع بكل واحدة حبة من البندق.

8-ترص في صينية وتوضع بالفرن لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى نحصل على اللون الذهبي.

9-يتم تحضير الشربات بوضع السكر مع الماء على النار وتضاف إليها قطرات من الليمون.

يصب الشربات على الغريبة ويقدم.

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