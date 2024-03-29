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مصر

تعرف على موعد إجازة عيد شم النسيم فى مصر 2024

شم النسيم
شم النسيم

في مصر، يعد عيد شم النسيم من الأعياد الهامة التي يحتفل بها المصريين بفرح وسرور، ويتساءل الآلاف عبر المنصات وإجازته إذ يعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، حيث يتوقف العمل في الحكومة والشركات الخاصة، مما يمنح الفرصة للأسر للاحتفال بالعيد معًا.

 

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 

عيد شم النسيم 2024، الذي يعتبر عيدًا وطنيًا لا يختص بدين محدد، يأتي في فصل الربيع حيث تعم الأجواء البهية والطبيعة الخضراء تشعر الناس بالبهجة والسرور. يقوم الناس بالاحتفال بالعيد من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الممتعة مثل النزهات في الحدائق والمتنزهات، وتناول وجبات شهية تشمل الفسيخ والرنجة والبيض الملونة، ويتميز الاحتفال في هذا العام إذ يأتي بعد عامين كان يتزامن مع شهر رمضان ويحرم المصريين من تناول الأسماك المملحة فيه.

 

 بداية فصل الربيع 2024 

بدأ فصل الربيع  2024  يوم 20 مارس الجاري في  تمام الساعة الخامسة و8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، حتى يحل يوم 20 يونيو المقبل ويبدأ الانقلاب الصيفي. هذه الحسابات الفلكية تم إجراؤها بواسطة علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 

موعد إجازة عيد شم النسيم في مصر لعام 2024

أكدت الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شم النسيم لعام 2024 سيكون في 6 مايو 2024،  والذي يوافق السابع والعشرين من شهر شوال، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم شم النسيم.

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عيد الربيع| موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

الإجازات الرسمية المتبقية عام 2024

أول تلك الإجازات هي العيد الصغير وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، تبقى 10 عطلات رسمية وفقًا للتواريخ التالية:

- يوم الخميس 25 إبريل 2024- عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال.

- يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

- يوم الأحد 16 يونيو 2024- عيد الأضحى.

- من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024- إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 30 يونيو 2024- إجازة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين 8 يوليو 2024- إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024- إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024- إجازة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد 6 أكتوبر 2024- إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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