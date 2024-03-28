عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين فى الدولة

ينتظر المسلمون في مصر وحول العالم بفارغ الصبر حلول عيد الفطر المبارك لعام 2024، حيث يعد هذا العيد من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يمثل هذا العيد فرصة للتلاحم والتراحم بين أفراد المجتمع، ولتبادل التهاني والزيارات بين الأهل والأصدقاء والجيران.

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان الفلكي حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445 في وقت سابق، وأشار إلى أن شهر رمضان لهذا العام 2024 سيكون 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر هو يوم الأربعاء المقبل 10 إبريل.

في إعلان سابق، أشار معهد البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان 2024 سيولد فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وسيستمر الشهر لمدة 30 يومًا، مما يجعل موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صادر عن المعهد الأسبوع الماضي، أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريًا سيظهر بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر.

إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

تم تحديد أجندة العطلات الرسمية، وموعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر، حيث ستكون 3 أيام للقطاع العام والخاص، تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام العيد) وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل المقبل (ثالث أيام عيد الفطر).

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة يوم الجمعة (التي توافق ثالث أيام عيد الفطر) إلى يوم الأحد أو تبكيرها إلى يوم الثلاثاء (وقفة العيد) مثلما يحدث مع الإجازات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية.

وبذلك فمن المتوقع أن يحظى الموظفون بـ 5 أيام متتالية تأتي ضمن إجازة عيد الفطر (يومين عطلة أسبوعية + 3 أيام العيد).

الأربعاء: أول أيام العيد.

الخميس: ثاني أيام العيد.

الجمعة: إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية.

السبت: إجازة أسبوعية.

الأحد أو الثلاثاء: "وقفة العيد" (تعويضًا عن يوم الجمعة الذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الفطر).

من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

رسائل تهنئة رسمية بمناسبة قدوم عيد الفطر 2024

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نقدم لكم أعزائنا أجمل التهاني والتبريكات، متمنين لكم ولأحبائكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالفرح والسرور، كل عام وأنتم بخير، ومع كل دقة تطلع الشمس في صباح العيد، نسأل الله أن يمن عليكم بالصحة والسعادة والسلام.

نزف أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وجعل أيامكم كلها سعادة وهناء.

بمناسبة هذا العيد السعيد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لكم ولأسرتكم الكريمة، نسأل الله أن يجعل هذا العيد فرحة وسرورًا يملأ قلوبكم بالسعادة والبهجة، كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك سعيد.

بهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لكم ولأسرتكم، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.

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