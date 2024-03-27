هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا ونقدًا هذا العام؟ وما هى قيمتها؟

يكثر السؤال عن قيمة زكاة الفطر رمضان 2024 وهل يجوز إخراج الزكاة نقدًا وأخر موعد لسدادها مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك ومضى النصف الأول منه، وبدأت جموع المسلمين في إخراج زكاة الفطر لعام 1445 هجرية، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على هذا السؤال منذ بداية شهر رمضان 2024، محددةً مدى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.

ما هي قيمة زكاة الفطر لهذا العام؟

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًا بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

كفارة الإفطار يوم في رمضان 2024

هذا العام، حددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر بـ 30 جنيهًا، وقد أوضح مفتي الديار المصرية أنه تم تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام قد تم تحديدها عند 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، مع التشجيع على زيادة هذا المبلغ إذا رغب الفرد في ذلك.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا

أشار فضيلة الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء المصرية اتبعت رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، لتسهيل عملية مساعدة الفقراء في تلبية احتياجاتهم. وأكد فضيلته أن هذا الرأي هو الفتوى المعتمدة في هذا الشأن.

قيمة زكاة الفطر حبوب

وأوضح أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، نظرًا لكونها غالبًا ما تكون قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. وناشد المسلمين بضرورة تقديم زكاتهم في أسرع وقت ممكن وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في شهر رمضان هذا العام.

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