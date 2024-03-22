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مصر

حكم المفطر عمدًا.. قيمة كفارة الإفطار يوم متعمدا برمضان

حكم المفطر عمدًا
حكم المفطر عمدًا

ما هو حكم من يفطر يومًا متعمدًا في رمضان بدون عذر؟  وماهي كفارة الإفطار؟ هذا السؤال يعتبر من أكثر الموضوعات بحثًا نظرًا لأنه يُعتبر من الكبائر، ويجب على الشخص أن يتوب ويقضي تلك الأيام التي أفطرها.

ويكون الحكم هو دفع كفارة إذا كان الإفطار بسبب علاقة زوجية كاملة، حيث يتوجب على المسلم التوبة وقضاء اليوم الذي أفطره وكفارة تتمثل في صيام شهرين متتابعين.

حكم إفطار يوم عمدًا خلال رمضان 

إذا كان الإفطار بسبب علاقة زوجية كاملة، يجب على الشخص دفع كفارة بالإضافة إلى التوبة وقضاء اليوم الذي أفطره، ويتمثل ذلك في صيام شهرين متتابعين.

أما إذا كان الإفطار بسبب آخر غير العلاقة الزوجية، فينبغي على الشخص التوبة والقضاء مع الحرص على أن تكون التوبة صادقة ونصوحة.

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قيمة كفارة الإفطار يوم متعمدا برمضان

مَن يُفطر يومًا عمدًا في رمضان يُعتبر مذنبًا بإثمٍ عظيم، ويُعاقب بكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه انتهك حرمة ركن من أركان الإسلام، وقد أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى هذا الأمر مستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ".

وفيما يتعلق بكفارة الإفطار، يُلزم الشخص بدفع الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين في حال الإفطار بسبب علاقة زوجية كاملة، أما في حال الإفطار بسبب آخر فيجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره دون كفارة.

ويجب أن يتوب المسلم بصدق إلى الله تعالى ويقيم التوبة بالصدق والإخلاص، مع التنبيه على أهمية صيام الأيام التي أفطرها بعد التوبة.

فتوى كفارة الإفطار يوم متعمد في رمضان

تم تفصيل كفارة الإفطار عند الإفطار متعمدا في رمضان من قبل الإمام الشافعي، حيث أوضح أنه يجب على المفطر أن يتوب إلى الله بصدق ويقضي الصوم الذي أفطره دون الحاجة إلى دفع كفارة صيام 60 يومًا. كما حث على صيام أيام إضافية تعويضًا عن اليوم الذي أُفطر فيه بتجاوز.

وبالنسبة لوضع المكياج خلال نهار رمضان، فإنه يعتبر مباحًا للصائمين ولا يُعتبر من مبطلات الصيام. وفيما يتعلق بالاعتكاف في المسجد خلال شهر رمضان، فإنه يتطلب توفر شروط محددة.

كفارة الإفطار

وبخصوص فتوى كفارة الإفطار، فقد أكد الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يُفطر متعمدًا في رمضان فعليه دفع كفارة، حيث إن الصيام شرعه الله لامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ومن يتعمد الإفطار دون عذر شرعي فإنه يُخالف حرمة الشهر الفضيل ويقع في إثم كبير. وأشار إلى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يُفيد أن من يُفطر متعمدًا في رمضان بلا عذر لن يُقضى عنه ولو صام الدهر كله.

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