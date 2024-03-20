الخميس 21 مارس 2024
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حكم استخدام زبدة الكاكاو في نهار رمضان 2024

حكم استخدام زبدة
حكم استخدام زبدة الكاكاو في نهار رمضان 2024

كثيرا ما يتعرض الصائمين في شهر رمضان إلى تشققات الشفاه ولذلك نظرا لقلة شرب المياه في نهار رمضان وخاصة مع تزامن شهر رمضان المبارك مع فصل الشتاء، لذلك يسأل الكثير عن حكم الترطيب في نهار رمضان بالنسبة للصائم، وهل يعتبر من مبطلات الصيام وفي السياق ذاته ورد سؤال إلى  الإفتاء المصرية يقول صاحبه ما حكم زبدة الكاكاو في نهار رمضان؟

وأوضحت الإفتاء أن استخدام زبدة الكاكاو في نهار رمضان لا يبطل الصوم لأنها في حكم الادِّهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.

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هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟.. الإفتاء تجيب وتوضح مقدارها لهذا العام

 

في سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟.

 حكم استخدام زبدة الكاكاو  

وأجابت الإفتاء على السائل أن صيـام من لا يصلي صحيحٌ، مع كونه غير ممتثلٍ للأوامر الشرعية الموجبة للصلاة، وينبغي على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا مِن الله سبحانه وتعالى، ويكون محلًّا للقبول والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر حظًّا ونصيبًا ممَّن يؤدي بعض الفرائض ويترك بعضها الآخر.

وعن ما حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقدًا، قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام،  والذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين.

وأضاف: "دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم»  والفتوى مستقرة على ذلك.

وعن حكم الحجامة أثناء الصيام، قال: أما عن حكم الحجامة أثناء الصيام فهي لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.

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