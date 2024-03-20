الأربعاء 20 مارس 2024
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هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟.. الإفتاء تجيب وتوضح مقدارها لهذا العام

زكاة الفطر
زكاة الفطر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال بجانب العديد من الأسئلة حول زكاة الفطر، حيث يبحث المسلمون عن موعدها النهائي، وقيمتها لهذا العام، وكذلك هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال مع نهاية الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال بدلًا من الحبوب بأنه يجوز شرعًا، وهو خيار أكثر توافقا مع زماننا الحالي، حيث يمكن للمال أن يسهل تحقيق الغرض الرئيسي للزكاة وهو مساعدة الفقراء في تلبية احتياجاتهم، وهذا وفق ما قال به المذهب الحنفي، وهو المتبع في الفتاوى المتعلقة بالزكاة بشكل عام، بما في ذلك الكفارات، والخراج، والنذر، وغيرها.

وأوضحت الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر بالنقد بدلًا من الحبوب الأفضل وذلك لتسهيل عملية استفادة الفقراء، حيث يمكن للمحتاجين شراء ما يحتاجونه بدلًا من الحصول على حبوب قد لا تكون مفيدة لهم في يوم العيد، مثل الملابس أو اللحوم.

موعد إخراج زكاة الفطر

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن موعد إخراج زكاة الفطر، يجوز شرعًا تقديمها من بداية شهر رمضان، وهذا هو الرأي المتبع لدى المذاهب الشافعية والحنفية، وبالتحديد من أول يوم من رمضان، وليس من أول ليلة.

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مقدار زكاة الفطر رمضان 2024

كما وحددت دار الإفتاء المصرية، مقدار زكاة الفطر لشهر رمضان بمبلغ يبلغ حدًا أدنى قدره 35 جنيهًا لكل فرد، كما حددت أيضا قيمة فدية الصيام للأشخاص الذين يعجزون لأسباب شرعية عن صيام شهر رمضان، والتي تبلغ 30 جنيهًا لكل يوم من الصيام.

مصارف الزكاة والأشخاص المستحقين لها

وتصرف الزكاة لعدة أشخاص محددة في الشريعة الإسلامية بناءً على ما ورد في الكتاب والسنة  ففي حديث معاذ يذكر: "تؤخذ من أغنيائهم، فتُرد في فقرائهم". 
والأشخاص المستحقين للزكاة هم ثماني فئات مختلفة كما ذُكر في القرآن الكريم، في الآية 60 من سورة التوبة  حيث قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".

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