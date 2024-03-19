الثلاثاء 19 مارس 2024
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الدين لله

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 ومقدارها والفئات المستحقة لها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

آخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024 يهتم بها الكثير من المسلمين مع بدء شهر رمضان المبارك وكذلك مقدار زكاة الفطر لرمضان هذا العام، فالزكاة، فرض ديني وأحد أركان الإسلام الخمسة، ويجب أداء زكاة الفطر قبل انتهاء فترتها، إذ تعتبر طهارة للصائم من اللغو والرفث، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمتها لهذا العام للفرد، والحد الأدنى لها، استنادًا إلى أسعار السلع في الأسواق.

آخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024 ومقدارها والفئات المستحقة لها 

كشفت دار الإفتاء عن آخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024 بأن يكون في أي يوم في شهر رمضان المبارك وقبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أن تأخيرها إلى ما بعد صلاة عيد الفطر دون عذر يعتبر حرامًا، كما أشارت إلى أنه يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، لكن الأفضل إخراجها في بلده، وهي واجبة على كل الأشخاص حتى المولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان يتعين عليه إخراج زكاته.

مقدار زكان الفطر رمضان 2024

وأعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مقدار زكاة الفطر لشهر رمضان هذا العام بحد أدنى بمبلغ 35 جنيهًا لكل فرد، ويمكن للراغبين في زيادة المبلغ بالقيام بذلك ويمكن إخراج الزكاة نقدا وليست حبوب حيث استندت دار الإفتاء المصرية في هذا القرار إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج الزكاة بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، لتسهيل تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر 1445

وهناك 8 فئات مستحقة لزكاة الفطر 1445 وهم كما جاء في قول الله تعالي في سورة التوبة:

  • " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

قيمة زكاة الفطر 2024 بحسب ما أعلنته دار الإفتاء والفئات المستحقة لها

على من تجب زكاة الفطر 2024 وما قيمتها.. ومن هي الفئات المستحقة؟

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

حدد الفقهاء أصنافًا من الأشخاص الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر وهم، الميت الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، لأنه ليس من أهل الوجوب وكذلك لا تجب زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فالجنين لا يتمتع بأحكام الدنيا إلا فيما يتعلق بالإرث والوصية، وذلك بشرط أن يولد حيا ومن أخرج زكاة الفطر عنه فإنه حسن، بحسب رأي بعض العلماء.

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