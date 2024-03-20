هل يفطر وضع المكياج خلال نهار رمضان؟.. اعرف المباح خلال الصيام ومبطلاته

يتساءل قطاع كبير من السيدات عن حكم وضع المكياج خلال رمضان وهل تفسد مساحيق التجميل الصيام أم لا من أكثر العناوين بحثًا خلال الشهر الكريم، إذ تهتم المرأة بمعرفة الأمور التي قد تشكك في صحة صيامها، ومن فتاوى رمضان 2024 التي كثر تساؤل عنها خوفًا من أن تفسد صيام شهر رمضان المبارك هي وضع المكياج خلال نهار رمضان.

حكم وضع المكياج أثناء الصيام

من بين الأسئلة المتداولة، يسأل الكثيرون، خاصة النساء، عن جواز وضع المكياج خلال نهار رمضان، وهل يؤثر ذلك على صحة الصيام أم لا.

ردت دار الإفتاء على هذه التساؤلات بتوضيح أن العامل الحاسم في فساد الصوم هو وصول المادة إلى جوف المفطور أو غلبة الظن بوصولها، وإذا لم تصل إلى الجوف فإن صحة الصيام تبقى سليمة ولا يفسد، ومن ثم فإن وضع مكياج خلال نهار رمضان ليس ضمن المفطرات.

ما يفطر في نهار رمضان

وأشارت الإفتاء المصرية في الإجابة على سؤال وضع المكياج في نهار رمضان الكريم إلى حديث موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي أخرجه الإمام البخاري ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، حيث قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج".

هل وضع المكياج يفطر خلال نهار رمضان؟

دار الإفتاء المصرية أوضحت أن وضع مساحيق التجميل مثل الكحل وأحمر الشفاه في نهار رمضان لا يفطر، حيث أكدت أنه لا حرج في ذلك لأنها ليست من المفطرات، وبالتالي لا تفسد الصيام حتى لو امتصتها البشرة وشعر الصائم بطعمها، لأنها لا تدخل في المنافذ الأصلية الموصلة للجوف.

مبطلات الصيام

مبطلات الصيام السبعة، ولكن اطمئن فقد كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى عن قائمة تحت عنوان "44 تساؤلا حول المفطرات". وبحسب مركز الفتوى، هناك أمور تُبطل الصيام في رمضان، وتشمل:

ممارسة الجماع في نهار شهر رمضان حتى لو لم يحدث إنزال.

نزول الحيض أو النفاس من المرأة.

استنشاق الأدخنة بقصد التبخير.

استنشاق غاز التخدير.

تناول الطعام والشراب بقصد الإفساد.

استخدام بخاخة الربو التدخين.

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