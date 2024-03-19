الثلاثاء 19 مارس 2024
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الدين لله

هل تحليل الدم يفطر الصائم؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

ما يفطر وما لا يفطر
ما يفطر وما لا يفطر

يبحث قطاع كبير من المسلمين عن ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان الكريم، وكثُر البحث حول السؤال عن تحليل الدم يفطر أم لا يفطر.

هل تحليل الدم يفطر الصائم؟ 

 قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال تم أخذ عينة من دم الصائم في نهار رمضان، سواء كان الغرض إجراء تحاليل لكشف مرض ما أو حتى على سبيل التبرع بالدم، فلا شيء في ذلك، وهذا لا يُفسد الصيام.

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وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل إجراء الصائم تحليل دم أو التبرع بالدم في نهار رمضان يُفطر؟»، أن أخذ عينة من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان، لا يُفطر الصائم.

يُشار إلى أن أخذ عينة دم لتحليلها لا يفسد الصيام، لأن الوريد ليس من المنافذ الثلاثة المفتوحة الطبيعية «الفم والأنف إذا وصل إلى الفم وفتحة الشرج».

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ما هي مبطلات الصوم؟

أما عن مبطلات الصوم فهي كالآتي.. 
الأول: الجماع:

فمتى جامع الصائم بطل صومه، فرضا كان أو نفلا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد.

الثاني من مبطلات الصيام: إنزال المني اختيارا:

سواء بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي».

فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه».


وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه لما صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم».

الثالث من مبطلات الصيام: الأكل أو الشرب عمدا:

فإذا أكل الصائم أو شرب عامدا مختارا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» (البقرة: 187).


الرابع من مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب:

مثل الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلا وشربا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، في حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تشربها الجلد، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.

الخامس من مبطلات الصيام  : التقيؤ عمدا:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض».

السادس من مبطلات الصيام: خروج دم الحيض والنفاس:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم».

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