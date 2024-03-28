الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"يوم الربيع".. مكتبة الإسكندرية تُنظم احتفالًا بـ "يوم اليتيم" (صور)

احتفالية مكتبة الإسكندرية
احتفالية مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات، احتفالية "يوم الربيع" احتفالًا بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب أحمد المصري؛ عضو مجلس النواب، والدكتور سيد سعداوي؛ وكيل مديرية الشؤون الاجتماعية، والدكتورة أماني جاد الاستشاري التربوي، وعدد من مسؤولي المؤسسات الخيرية.

وحرصت المكتبة هذا العام على الاحتفال بشكل مختلف بـ"يوم اليتيم" من خلال مشاركة مجموعة من الأطفال من دور الرعاية لتقديم عمل مسرحي استعراضي، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتقوية شخصياتهم والمساعدة في تعزيز وتطوير ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم الإبداعية. كما تم تقديم مجموعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية التفاعلية للأطفال والنشء لتنمية قدراتهم العقلية والثقافية.

وتأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي ومنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
جانب من احتفالية مكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية يوم الربيع يوم اليتيم عمل مسرحي استعراضي الأنشطة الترفيهية والثقافية

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