الشباب والرياضة تطلق أكبر مائدة إفطار لـ"القادرون باختلاف" في الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، اليوم الأربعاء، أكبر مائدة إفطارا لذوي الهمم بمراكز شباب عروس البحر، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.



وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مائدة الإفطار الجماعي عبر الفيديو كونفرانس، بأربعة مراكز تخاطب وهم: (النصر- الحرمين- الشهيد المسيري- كرموز) بعدد 1000 مشارك من أبنائنا القادرون باختلاف وأسرهم.



وثمنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، دور القيادة السياسة الداعمة لأبناء قادرين باختلاف، كما وجهت الشكرلدولة الإمارات العربية الشقيقة على دعمها الدائم وتوفير مراكز تخاطب على أعلى مستوى لخدمة أبنائنا القادرون باختلاف.



وقد نفذ الإفطار الجماعي لأبناء مراكز التخاطب وتنمية المهارات الحسية، وعقب الإفطار تم تنفيذ يوم ترفيهي وألعاب صغيرة وكذلك حفلات فنية، حيث شدي الفنان الشعبي أحمد شيبه في مركز شباب المسيري، وتم تنفيذ يوم ترفيهي بمركز الحرمين، كما تم تنفيذ ألعاب ترفيهية بمركز النصر وكرموز في حديقة الأطفال الخاصة بذوي الهمم.



جدير بالذكر، أن هذه المراكز تقدم كافة خدماتها بالمجان ويوجد بها أجهزة على أعلى مستوى ومفتوحة على مدار الأسبوع.

وكانت قد نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، دورات رمضانية للعديد من الرياضات بمراكز الشباب.



حيث انطلقت الدورات الرمضانية لرياضات الكرة الطائرة، الجودو، الجمباز والكراتيه ، الكونغو فور، كرة القدم، تنس الطاولة والبلياردو والشطرنج، اللياقة البدنية، كرة السلة وغيرها من الرياضات والأنشطة وذلك بكل من مراكز شباب المعمورة، الأنفوشي، الفضالي، الدخيلة، السيوف2، العامرية، الوفاء، الحرمين، المطار، الناصرية، القباري، أحمد عرابي وغيرها.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الرياضة جزء هام في استراتيجيه بناء الانسان والتي تعد جزء اساسي من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مراكز الشباب تقوم بدورها بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

جانب من مائدة إفطار قادرون باختلاف

جانب من مائدة إفطار قادرون باختلاف

جانب من مائدة إفطار قادرون باختلاف

جانب من مائدة إفطار قادرون باختلاف