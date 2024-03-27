الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشروعات الفائزة في دورة الاحتضان الثانية بجامعة الإسكندرية

معسكر جامعة الإسكندرية
معسكر جامعة الإسكندرية للمشروعات

عقد المعسكر التدريبي الخاص بدورة الاحتضان الثانية للحاضنة على مدار خمسة أيام بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وذلك مع نخبة من المدربين والمحاضرين في مجال ريادة الاعمال لتغطية النقاط التدريبية اللازمة للمعسكر، في إطار أنشطة مشروع حاضنة جامعة الإسكندرية للإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم  PILOT الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.


 شارك في المعسكر التدريبي 40 متدرب من الخريجين واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جامعة الاسكندرية ومن خارجها وقد تنوعت الافكار المشاركة وكانت في صميم نشاط حاضنة الاعمال (مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم).


وانعقدت لجنة التحكيم للمشروعات المشاركة ووقع الإختيار على سبع مشروعات تم إختيارها ليتم إحتضانها فى حاضنة PILOT حيث ستحصل الشركات على دعم مالى يصل إلى 300 ألف جنيه للشركة الواحدة (ثلاثمائة ألف جنيه) ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى والقانونى المقدم من الحاضنة، وقد تم إعتماد قرار اللجنة والمشروعات الفائزة هى كالتالي:
- المشروع الأول (SciAsk)  
- المشروع الثاني (Young Engineering Academy) 
- المشروع الثالث (KED) 
* المشروع الرابع (Techno Deff) 
- المشروع الخامس (Language Empire) 
- المشروع السادس (Kemet)
- المشروع السابع (HR Mystery)

جدير بالذكر أن حاضنة PILOT هى إحدى حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (إنطلاق - INTILAC) التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهى حاضنة متخصصة في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم والتدريب ورفع القدرات.

هيئة التدريس حاضنة جامعة الإسكندرية تكنولوجيا التعليم جامعة الإسكندرية المعسكر التدريبي المشروعات الفائزة

مواد متعلقة

مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد أعداد الطلاب المقترح قبولها بالكليات 2024-2025

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

جامعة الإسكندرية تستعرض استعداداتها للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومي

الأكثر قراءة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

كشف السبب وراء انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

5 مصابين فى انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

"مودرن فيوتشر" يزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل