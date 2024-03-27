المشروعات الفائزة في دورة الاحتضان الثانية بجامعة الإسكندرية

عقد المعسكر التدريبي الخاص بدورة الاحتضان الثانية للحاضنة على مدار خمسة أيام بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وذلك مع نخبة من المدربين والمحاضرين في مجال ريادة الاعمال لتغطية النقاط التدريبية اللازمة للمعسكر، في إطار أنشطة مشروع حاضنة جامعة الإسكندرية للإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم PILOT الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.



شارك في المعسكر التدريبي 40 متدرب من الخريجين واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جامعة الاسكندرية ومن خارجها وقد تنوعت الافكار المشاركة وكانت في صميم نشاط حاضنة الاعمال (مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم).



وانعقدت لجنة التحكيم للمشروعات المشاركة ووقع الإختيار على سبع مشروعات تم إختيارها ليتم إحتضانها فى حاضنة PILOT حيث ستحصل الشركات على دعم مالى يصل إلى 300 ألف جنيه للشركة الواحدة (ثلاثمائة ألف جنيه) ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى والقانونى المقدم من الحاضنة، وقد تم إعتماد قرار اللجنة والمشروعات الفائزة هى كالتالي:

- المشروع الأول (SciAsk)

- المشروع الثاني (Young Engineering Academy)

- المشروع الثالث (KED)

* المشروع الرابع (Techno Deff)

- المشروع الخامس (Language Empire)

- المشروع السادس (Kemet)

- المشروع السابع (HR Mystery)

جدير بالذكر أن حاضنة PILOT هى إحدى حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (إنطلاق - INTILAC) التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهى حاضنة متخصصة في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم والتدريب ورفع القدرات.