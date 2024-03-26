جامعة الإسكندرية تستعرض استعداداتها للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومي

قال الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، إنه يتم اتخاذ كافة الاستعدادات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة، لافتًا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة.

حصر دقيق لكافة البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين

وفي هذا الشأن استعرض المجلس خلال انعقاده التقرير المقدم من الدكتورة دنيا عادل أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية رياضية بنات والمنسق العام لجامعة الإسكندرية في ملف التميز الحكومي، موضحة أنه تم التنسيق الكامل بين جميع كليات الجامعة، والحصر الدقيق لكافة البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين.

وأضافت الدكتورة دنيا عادل إن هناك عدد من الجوائز التي تسعي كليات الجامعة للمشاركة فيها بداية من جائزة التميز الحكومي والمواقع الإلكترونية المتميزة والمبادرة الحكومية الإبتكارية وأفضل مدير عام ومدير إدارة وأفضل موظف حكومي.

ووجه الدكتور سعيد علام وكلاء الكليات إلى ضرورة البدء فى تطبيق منظومة إدارة وتدوير المخلفات داخل كليات الجامعة ووضع الارشادات الخاصة بعملية الجمع والتدوير.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول دور المركز الهندسي بالجامعة فى المشاركة مع محافظة الإسكندرية بمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.



القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية ومجتمعية " قافلة سيوة العشرون" بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية مريوط، فى الفترة من 26فبراير إلي 1 مارس، حيث شارك في القافلة 106 فرد منهم 73 أساتذة وأطباء، 33 من التمريض والمساعدين والمتطوعين، وبلغ إجمالي المستفيدين من القافلة 3332 من أهالي سيوة في التخصصات الطبية المختلفة كما تضمنت القافلة خدمات اجتماعية وتقديم دعـم مالى للأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز العرائس مع صرف عدد كبير من الأدوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للأهالي.

تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة دلتا لمعالجة المياه مغناطيسيا

ووافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وشركة دلتا لمعالجة المياه مغناطيسيا، الموافقة على برتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وشركـة بيتي لمنتجات الألبـان، الموافقة على مذكرة التعاون بين جامعـة الإسكندرية ( كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة والفاعليات بكليات ومعاهد الجامعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات العلمية والقوافل الطبية والمجتمعية والتوعوية ومعارض اهلا رمضان ومعارض للأدوات المكتبية واللقاءات الطلابية خلال شهري فبراير ومارس 2024.