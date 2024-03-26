الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اجتماع لمراقبة ومعالجة مياه الصرف الصناعي بـ"صرف الإسكندرية"

اجتماع شركة الصرف
اجتماع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا هامًا لمناقشة سبل مراقبة ومعالجة مياه والمخرجات السائلة للصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.


جاء ذلك حضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية والسيد ابراهيم موسي رئيس حي عامرية أول والدماورى عمرو عبد القادر رئيس قسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس عبد الله حامد رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا والمهندس علي عبد الستار مدير عام صرف شمال البحيرة وممثلي محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للاستثمار وإدارة صرف النوبارية ووزارة الموارد المائية والري، ومعهد بحوث الصرف، ورؤساء قطاعات المشروعات والمعالج والتخطيط والصرف الصناعي والمعامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

سبل التعامل مع الصرف الصناعي


وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وأهمية توجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من دور كبير في الحفاظ على البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

كما قال إن الصرف الصناعي هو  المخلفات الصناعية السائلة الناتجة من المنشآت الصناعية والتي يتم صرفها علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورتها في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة (ماء – تربة – هواء).


وأكد على ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وبالتالي المحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.
 

وكانت قد نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من ندوات التوعية  لطلاب المدارس للتوعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها.

شركة الصرف الصحي معالجة مياه الصرف الصناعي الإسكندرية الحفاظ على البيئة

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