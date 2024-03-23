"صرف الإسكندرية" تواصل فعاليات أنشطة التوعية بمدارس برج العرب

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من ندوات التوعية لطلاب المدارس بإدارة برج العرب التعليمية.

وأشار المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع إدارة برج العرب التعليمية - وإدارة التنمية المستدامة بوكالة الوزارة- أنشطة توعوية لطلاب مجموعة من مدارس برج العرب (المدرسة المصرية اليابانية - مدرسة الدكتور حسن عباس حلمى).

وأضاف رئيس صرف الإسكندرية أن الأنشطة تناولت ندوات توعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، وتعريفا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأكد نافع أهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدي الطلاب لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وكانت قد قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالشركة القابضة بتنظيم دورة تدريبية لمشرفي وفنيي المناطق بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بعنوان (المسح الرقمي الميداني للكسور والطفوحات والنقاط الساخنة)، في إطار تفعيل خطة الشركة القابضة لمنظومة التحول الرقمي بالتكامل مع نظم المعلومات الجغرافية وصولا للمنصات الرقمية الجغرافية لدعم اتخاذ القرار.

وقال اللواء محمود نافع، إن الدورة التدريبية جاءت في إطار حرص الشركة على أهمية سرعة المسح والحصر المكاني للبلاغات والكسور والطفوحات وشكاوى المواطنين بكل البيانات اللازمة لسرعة دعم اتخاذ القرار وإعداد خطط الصيانة الاستباقية.

كما أشار المهندس محمد علي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) إلى أن الدورة التدريبية تعتمد على استخدام تقنية GIS Mobile Application وهي إحدى التقنيات الجغرافية الحديثة للمسح الميداني الرقمي لكل البيانات المكانية والوصفية.

أنشطة توعوية بمدارس برج العرب

أنشطة توعوية بمدارس برج العرب

أنشطة توعوية بمدارس برج العرب