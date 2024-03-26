رئيس جامعة الإسكندرية يشارك اتحاد طلاب الجامعة إفطارهم

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، فى حفل الإفطار الجماعي الذى نظمه اتحاد طلاب الجامعة، بخيمة "اتحادنا" بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبدالمحسن، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء اتحاد الطلاب.

وفى كلمته، أعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، وقدم الشكر لإدارة رعاية الشباب على اهتمامها بتوجيه الطلاب لممارسة كل أنواع الأنشطة الطلابية، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، والمشاركة فى أنشطة وفعاليات ممتدة على مدار العام.

كما قدم الشكر لاتحاد الطلاب على دورهم فى بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وأثنى على دور الأساتذة الحاليين والسابقين على مدار السنوات السابقة فى المشاركة في نجاح منظومة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن على الطلاب ضرورة الاستمرار فى ممارسة هذه الأنشطة، واستعداد الجامعة لتقديم كل أشكال الدعم المادى والمعنوي لاتحاد الطلاب للقيام بدوره على أكمل وجه.

وأضاف، أنه سيتم تجديد مسرح الجامعة خلال ثلاثة أشهر ليصبح بالشكل الذي يليق بجامعة الإسكندرية.

وفى كلمته، رحب الدكتور علي عبدالمحسن بضيوف الحفل، لافتًا إلى أن اتحاد الطلاب يعد مصنع القيادات، ودعا الطلاب إلى التكاتف معا لخدمة جامعتهم، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم كعادتها بتقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب.

وكان قد شهد رئيس جامعة الإسكندرية، مساء أمس الأحد، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة للعام الثالث على التوالى، بهدف زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين، وذلك بمشاركة 2250 طالبا وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

IMG-20240325-WA0027

IMG-20240325-WA0028

IMG-20240325-WA0029

IMG-20240325-WA0026

IMG-20240325-WA0025