الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صناع السعادة" يوزعون وجبات طريق على الصائمين بكورنيش الإسكندرية (صور)

إفطار طريق بكورنيش
إفطار طريق بكورنيش الإسكندرية

وزع شباب مبادرة "صناع السعادة"، اليوم، إفطار طريق بمنطقة سان ستيفانو بكورنيش الإسكندرية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهدت الفعالية الرمضانية توزيع متطوعي المبادرة والتحالف الوطني، إفطار الطريق، والذي يتكون من عصير وتمر وبسكويت على السائقين والمواطنين بالميكروباصات والمواصلات العامة والخاصة في أجواء رمضانية مبهجة، تبرز تكاتف أهالي وشباب الإسكندرية.

كما تم توزيع خلال المبادرة "فلاير" توعية بمرض السرطان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية تحارب السرطان وتضمنت التوعية التعريف بأماكن الكشف عن مرض السرطان بالوحدات الطبية والمستشفيات الحكومية، فضلا عن التعريف بالمبادرات الصحية الرئاسية.

وقال رامي يسري، مؤسس المبادرة، فعالية اليوم تنقسم بين إفطار طريق، وبين حملة توعية بإسم مهرجان الإسكندرية تحارب السرطان الذي تم تدشينه في فبراير الماضي برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأضاف يسري لـ"الدستور"، أن منشور التوعية "الفلاير" بسيط ويتضمن المبادرات الرئاسية الصحية، وإنجازات وزارة الصحة ومن بينها العلاج على نفقة الدولة، حيث تحدث المواطنون على الكشف المبكر والاطمئنان على أنفسهم من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، والتي تتواجد في كافة الوحدات والمستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن مبادرة إفطار الطريق تستهدف المواطنين على الطريق قبل موعد الإفطار، وذلك من خلال توزيع أشياء بسيطة مثل العصير والتمر والبسكويت على السائقين ومستقلي سيارات الأجرة والملاكي وهو عمل يسعد جميع المتطوعين في شهر رمضان المبارك.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" خلال شهر فبراير الماضي، والتي تضمنت العديد من الفعاليات منها: تنظيم زيارات للأطفال بمستشفى برج العرب للأورام لتقديم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم قافلة للكشف المبكر للسيدات، وندوات توعوية.

وبلغ عدد المستفيدين خلال فترة عمل المهرجان بلغ 4500 فرد، بمشاركة 87 جمعية ومؤسسة، حيث من المقرر استمرار خطة التوعية عقب انتهاء المهرجان من خلال المبادرات التي تدعم مرضى السرطان.

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صناع السعادة التحالف الوطني إفطار طريق أجواء رمضانية مبهجة الاسكندرية تحارب السرطان

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