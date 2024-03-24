رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى حفل إفطار الطلاب الوافدين

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة للعام الثالث على التوالى، بهدف الإفطار زيادة الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علي عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد محارب الملحق الثقافي لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، وتوفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وعمداء الكليات وممثلي عدد من السفارات، وعدد 250 طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية.

ورحب الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال الحفل بجميع الحاضرين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل سنويًا لتعزيز التواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، مما يترك انطباعًا طيبًا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم، كما أثنى على تنظيم ذلك اللقاء الذي يجمع الطلاب الدارسين في مصر من مختلف الجنسيات ويقرب بين الثقافات المختلفة ويساعد علي دمج وتقارب الثقافات المختلفة للطلاب والثقافة المصرية.

وتضمن اللقاء التقاط الصور التذكارية، وإلقاء شعر من مختلف الجاليات العربية، وجلسة تعارف بين الطلاب المشاركين.

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