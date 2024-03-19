الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لجنة لتوحيد شكل شهادة الدراسات العليا بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتوحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

 وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن اللجنة سيكون منوطا بها أيضا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة، مؤكدا أنه سوف يتم الوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحد وبشكل يليق بجامعة الإسكندرية وطلابها.

الموافقة على مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة  للاعتماد والرقابة الصحية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة  للاعتماد والرقابة الصحية بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية أمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

 كما وافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية الأعمال وجامعة Bournemouth university والخاصة بتبادل الطلاب خلال الصيف القادم من أجل التدريب والمشاركة البحثية، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة lovely professional University، phagwara، India بشأن التعاون في مجالات العلوم والفنون، ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية الاعمال جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث بالقاهرة لتقديم برامج مهنية من خلال مركز التدريب وتنمية القدرات التابع للمركز.

 كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من الدكتورة أمل خليفة، المشرف العام علي الإدارة العامة لشئون المكتبات عن زيارة معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري الكبير، والتقرير الخاص بزيارة معمل الترميم الخاص  بمتحف الفن الإسلامي.

 

وكان قد قدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، على المجهود المبذول فى مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها وإجراء أعمال الصيانة أو الاستبدال للأجهزة وشراء أجهزة جديدة، ضمن مبادرة تطوير المعامل فى كليات الجامعة.

جامعة الإسكندرية الدراسات العليا والبحوث توحيد شكل الشهادات خدمات رعاية صحية تبادل الطلاب

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