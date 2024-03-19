الثلاثاء 19 مارس 2024
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"صحة الإسكندرية": الكشف على 1851 مواطنًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

جريدة الدستور

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة غادة ندا، إنه تم الكشف الطبي على 1851 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان خلال قافلة طبية تم تنظيمها "بوحدة الجلاء" الصحية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية.


وأضافت وكيل الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف إدارة الطب العلاجي والقوافل الطبية بوزارة الصحة.


وأوضحت أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجراحة، العظام، النساء، تنظيم الأسرة، الجلدية والرمد)، شارك فيها 57 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونون لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها.


ولفتت إلى أنه تم خلال القافلة صرف العلاج مجانًا للحالات التي تم فحصها، كما تم تحويل 4 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.


من جهتها؛ قالت منسق القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية، الدكتورة رشا فوزي، إنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و144 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و6 أشعة سينية، وفحص 122 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما سعت للتثقيف الصحي لـ534 مواطنًا من أهالي المنطقة بعدد من الموضوعات الصحية.

وكيل وزارة الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية ومؤشرات الأداء بمستشفى مطروح العام

 

وكيل وزارة الصحة الإسكندرية غادة ندا بوحدة الجلاء حياة كريمه

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