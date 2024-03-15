وكيل وزارة الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية ومؤشرات الأداء بمستشفى مطروح العام

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

_الخدمات الطبية

وبدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة باطنة وعناية القلب وكذلك قسم الجراحة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم حيث استمع لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة واكد علي توفير كافة اوجه الرعاية الطبية لهم.

_ مؤشرات الاداء

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي الدكتورة ليلى صلاح مدير ادارة المستشفيات وإلى عضو الطب العلاجي بمراجعة بعض ملفات المرضي بالأقسام الداخلية والوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ومدي انضباط الفرق الطبية بالمستشفي ومرور الاطباء الاخصائيين على المرضى بمختلف الأقسام ومراجعة مؤشرات الاداء لقسم الجراحة العامة واعداد تقرير مفصل بذلك مؤكدا انه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا اى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

واكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ليلي صلاح مدير ادارة المستشفيات والدكتور مبروك سالم سعيد عضو الطب العلاجي والدكتور عبدالعزيز دوابة استشاري الباطنة والأستاذ محمد الطليمى مشرف الطوارئ بالمديرية وعاصم النحاس المسؤل الاعلامي للمديرية والدكتور احمد السوهاجي استشاري الجراحة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

جانب من المرور على مستشفى مطروح

جانب من المرور على مستشفى مطروح

جانب من المرور على مستشفى مطروح