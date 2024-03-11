وكيل صحة مطروح: تفعيل غرف المشورة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الـ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية ومديرى العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومديرة مستشفى الأطفال.

تفعيل غرف المشورة

خلال الاجتماع أوضح الدكتور مبروك سالم أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح سباقة دائمًا في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث تمت اولى الخطوات لتشغيل المبادرة بالمحافظة بالانتهاء من تفعيل غرف المشورة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وجار تفعيلها بمستشفي الأطفال ووحدة السادات الصحية وجار الاستعداد لتدريب الفريق الطبى من خلال الفرق الوزارية فى أقرب فرصة.

مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية

وأضاف أنه جرى دراسة ضم مستشفى سيوة للعمل ضمن المرحلة الأولى، واستقرت اللجنة علي ضمها إلي المنشآت الصحية التي تقدم خدمات مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية بالمحافظة بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى بدء العمل لجمع الاستبيانات والبيانات الخاصة بالمبادرة بمستشفي التوليد والصحة الانجابية ومستشفى الأطفال ووحدة السادات الصحية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وعلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، موضحا أنه كلف الدكتورة سماح خوخه مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من المستشفيات في محافظة مطروح لبحث ودراسة وجهات النظر المختلفة لأسباب زيادة معدل الولادة القيصرية، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة وأهمية التدريب المستمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهم:

-المشورة الأسرية المتكاملة والفردية وبمنتهى الخصوصية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الـ 1000 يوم الذهبية وخفض معدل المواليد.

دعم الولادة الطبيعية الآمنة وتخفيض القيصرية غير الضرورية وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل.

-تحسين مخرجات حديثى الولادة وتطبيق الحضانات صديقة الأم والطفل .

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بالقضية السكانية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع في مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية بالشراكة مع القطاعات غير الحكومية وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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