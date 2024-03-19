وزير الدفاع الأمريكى يترأس الاجتماع الشهرى لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية فى ألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن يترأس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذي يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

أوستن سيؤكد مجددًا خلال الاجتماع أن واشنطن ملتزمة تجاه دعم أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع- في بيان لها حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم- أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيؤكد مجددًا، خلال الاجتماع، أن واشنطن ملتزمة تجاه دعم أوكرانيا.



وفي السياق ذاته، قال مسئولون أمريكيون "إن نقص التمويل يؤثر بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وإنه يتعين على القوات الأوكرانية إدارة ما لديها من موارد ضئيلة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 300 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.