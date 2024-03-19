الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الدفاع الأمريكى يترأس الاجتماع الشهرى لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية فى ألمانيا

وزير الدفاع لويد
وزير الدفاع لويد أوستن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن يترأس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذي يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

 

أوستن يزور ألمانيا للمشاركة فى الاجتماع الـ20 لـمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية

 أوستن سيؤكد مجددًا خلال الاجتماع أن واشنطن ملتزمة تجاه دعم أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع- في بيان لها حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم- أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيؤكد مجددًا، خلال الاجتماع، أن واشنطن ملتزمة تجاه دعم أوكرانيا.

 

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أمريكا تعلن عن حزمة من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا


وفي السياق ذاته، قال مسئولون أمريكيون "إن نقص التمويل يؤثر بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وإنه يتعين على القوات الأوكرانية إدارة ما لديها من موارد ضئيلة". 
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 300 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.

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