البيت الأبيض: أطباء وزير الدفاع "أوستن" يعتقدون أنه لا يزال بحاجة لرعاية إضافية

أعلن البيت الأبيض، أن أطباء وزير الدفاع أوستن يعتقدون أنه لا يزال بحاجة إلى رعاية إضافية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن أن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى، لكنه بحالة جيدة، مشيرة إلى "أن موعد خروجه لم يحدد بعد".

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال بات رايدر- في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- إن الوزير لويد أوستن على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم.

