خروج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

خرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المستشفى يوم الاثنين، بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، التي أبقى أمرها سرًا عن كبار قادة إدارة الرئيس جو بايدن وموظفيه لأسابيع.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، من المتوقع أن يعمل من المنزل أثناء تعافيه، وتم إدخال أوستن، 70 عامًا، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، الأمر الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني، وقد أصيب بعدوى بعد أسبوع من العملية، وتم نقله إلى المستشفى في الأول (يناير) وإدخاله إلى العناية المركزة.

قال الأطباء إنه بقي في المستشفى بسبب آلام الساق المستمرة الناتجة عن العدوى حتى يتمكن من الحصول على العلاج الطبيعي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الأحد، أن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مشيرة إلى "أن موعد خروجه لم يحدد بعد".

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال بات رايدر - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن الوزير لويد أوستن على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم.