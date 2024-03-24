الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية، تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء، ضمن خطة النشاط الكشفي بالمنطقة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بمنطق الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

ونظمت إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، فعاليات المعسكر الكشفي، بمتابعة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية، لتدريب وصقل مهارات طلاب المعاهد الأزهرية،  والذي أقيم بمقر بيت شباب الأزهر بسموحة، وإشراف محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، ومؤمن عبد العال، مسئول النشاط بالمنطقة.

وخلال فعاليات المعسكر، تفقد الدكتور عبد العزيز فعالياته، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتدريب طلاب المعاهد، والاستفادة من الخبرات، كما قدم الشكر لقادة فتيان الكشافة، معربًا عن سعادته لما يقدمه المكتب التنفيذي لتنمية قدرات ومهارات الطلاب، لافتًا إلى أهمية الأنشطة الكشفية ودورها في تقويم الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم الجانب الإبداعي والاعتماد على النفس.

كما كرم "جاويش" طلاب معسكر (درع الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية، والذي أقيم ببيت شباب الأزهر بالمنتزه، وتم حصول منطقة الإسكندرية على المركز الخامس جمهوري، وتكريم طلاب معسكر (كأس الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية أيضا، وتم حصول المنطقة على المركز الرابع جمهوري.

وفي سياق آخر تفقد  مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، وسلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير العمل بمعهد سموحة النموذجي الابتدائي بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول لاختبارات شهر مارس، للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي، حسب الجدول المعلن من المنطقة.

وانطلقت اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمعاهد الإسكندرية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 م بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 28 مارس؛ حيث تختتم بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.

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منطقة الإسكندرية الازهرية الفنون والمهارات الكشفية رعايه الطلاب شباب الأزهر الاتحادات الطلابية

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