الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تحتفى بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

احتفالية ذكرى تأسيس
احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر بالإسكندرية

احتفت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم الأحد، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،  والدكتورة شيماء الدمرداش، نيابة عن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ونيافة الأب القس بولس عوض، ممثل الكنيسة، ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والتموين وبيت العائلة المصرية والأكاديمية المهنية للمعلمين، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة والنواب، ومديري عموم المنطقة والوعظ ومديري الإدارات والعاملين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.  

افتتحت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

وفي كلمته أبرز الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة دور الأزهر الشريف على مر العصور، في بناء الأجيال من طفولتهم حتى يكونوا شبابًا وشيوخًا، مسلطًا الضوء على جهود الأزهر الشريف في التعليم قبل الجامعي، من المرحلة الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، والتطورات التي حدثت في هذا الشأن، ومنها رياض الأطفال، ومعاهد اللغات، والمعاهد الدامجة.

ووجه رئيس المنطقة الشكرِ والتقديرِ لفضيلةِ الإمامِ الأكبرِ حَفِظَهُ اللهُ على جهودِهِ المخلصةِ في خدمةِ الأزهرَ والعالمَ الإسلامي داعيًا الله عز وجل أن يحفظَ مصرَ وأزهرهَا وشعَبَها وقيادَتَها من كلِ سوءِ ومكروهٍ، كما قدم درع الأزهر الشريف لمحافظ الإسكندرية، ليتسلمه عنه سكرتير عام المحافظة.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة وكلمات من  ممثلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الإسكندرية، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا بولس حنا، فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة وممثل الكنيسة، والشيخ أحمد جعفر، من الرواق الأزهري، والدكتور أحمد طه، عن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسكندرية، والأستاذة نعمة عبد العال، ممثلة عن واعظات الإسكندرية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وفقرات إنشادية من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

ونظم الأزهر الشريف اليوم احتفالية بذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في رحاب الجامع الأزهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجمعٍ من كبار علماء الأزهر وقياداته، مع إقامة احتفاليات لهذه الذكرى الطيبة في جميع محافظات الجمهورية بتنظيم قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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منطقة الإسكندرية الازهرية تأسيس الجامع الأزهر محافظة الاسكندرية الأزهر الشريف الإمام الأكبر فقرات إنشادية

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