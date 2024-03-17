زارها الزعيم وكابتن لطيف.. "دورة الفلكي الرمضانية" 48عامًا من المتعة لجمهور الإسكندرية

تعد دورة الفلكي بـالإسكندرية، أقدم وأشهر الدورات الدورات الرمضانية على مستوى الجمهورية التي تستمر للعام ال48 بمنطقة محرم بك، ويشارك بها العديد من الفرق من جميع أنحاء مصر، لتكون أبرز وأعرق الدورات الرمضانية والتي أسست في عام 1976 ومازالت مستمرة حتى الآن وخرج منها نجوم وأسماء شهيرة في كرة القدم من بينهم الكابتن احمد الكاس نجم نادي الاتحاد والزمالك وزارها الكابتن محمد لطيف، والزعيم عادل إمام.

فريقان وكرة "شراب"

كرة صغيرة "شراب" كما يطلق عليها، و3 لاعبين وحارس مرمي لكل فريق، لبدء الاستمتاع بمباريات كرة القدم في الدورة الرمضانية، والتي يتجمع لمشاهدتها ما يزيد عن 3 آلاف متفرج يوميًا من عشاق كرة القدم.

الفكرة كانت إقامة دورة للكرة الشراب بين جميع أحياء المحافظة

يقول الكابتن حامد العربي المدير الفني لدورة الفلكي الرمضانية، إن مؤسس الدورة هو السيد الفلكي، رحمه الله، في عام 1976، حيث كانت الفكرة هي إقامة دورة للكرة الشراب بين جميع أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن الدورة يشارك فيها الفرق من جميع أنحاء الإسكندرية ومنها فرق: الظاهرية، القباري، غيط الصعيدي، امبروزو، كوم الدكة، بوالينو، وغيرها من المناطق بالإسكندرية.



وأضاف لـ "الدستور" أن في نهاية شهر رجب تبدأ اللجنة التنظيمية التي يشارك بها الكابتن محمد شاهين أحد مؤسسي دورة الفلكي، اختبارات الفرق على مستوى الإسكندرية، لاختيار الفرق الجيدة التي ستشارك في الدورة، ويتراوح عدد الفرق بين 10إلى 12فرقة من المناطق المختلفة في الإسكندرية، لافتًا أن هذا العام الدورة يشارك بها 12فرقة على مجموعتين، والمباريات النهائية تكون مع آخر يوم في شهر رمضان.



الجمهور سر نجاح الفلكي والتعاون بين أهالي المنطقة أساس استمرارها



وتابع أن ما يميز دورة الفلكي الرمضانية عن غيرها هو التعاون، فليس المنظمين فقط هم من يعملون لنجاح الدورة، ولكن أهل المنطقة من رجال ونساء وكبار سن وشباب الجميع يتكاتف لخروج الدورة الرمضانية في أفضل صورة لاستمرارية الدورة ونجاحها، مشيرًا أن جمهور الفلكي الرمضانية، جمهور كبير يتعدى ال3 آلاف فرد يوميًا، ويتميز بالنظام والالتزام وهو ما يشيد به الجميع.

العدالة التحكيمية والاهتمام بالتنظيم أهم ما يميز دورة الفلكي الرمضانية



وأوضح" العربي" أن ما يميز الدورة الرمضانية هو العدالة التحكيمية والاهتمام بالتنظيم، والذي يوازي دون مبالغة تنظيم الدوري الممتاز حيث يشارك في التحكيم واختيار الفرق لجنة حكام هم حكام مسجلين في اتحاد الكرة، واللجنة المنظمة، ولا يوجد تمييز بين الفرق للحصول على الدورة ولكن العنصر الهام هو سعادة الجمهور ومتعة الكرة وأن تكون الدورة ناجحة.

وأكد أن سبب نجاح الفلكي الرمضانية هو الجمهور من إلتزام وحضور المباريات، مشيرًا إلى أنه كان يحرص على حضور المباريات ومشاهدتها وهو طفل 11سنة حين انطلقت، استمر على ذلك وشارك كلاعب بها في سن صغير وسن كبير، حتى أصبح أحد منظميها، قائلًا: " الفلكي مستمرة بالجمهور وسيأتي من بعدنا من يواصل تنظيمها واستمرارها".



أخرجت أشهر لاعبي كرة القدم وزارها عادل إمام



وأشار إلى أن دورة الفلكي الرمضانية زارها الكابتن محمد لطيف، والفنان عادل إمام أثناء تصوير فيلم الحريف، حيث كان يريد تصوير مشاهد الفيلم في دورة الفلكي ولكن كان هناك قلق بسبب حجم الجمهور لأن جمهور دورة الفلكي الرمضانية كبير جًدًا، كما يحضرها عدد من نجوم كرة القدم، وفي العام الماضي حضر النهائي الكابتن احمد الكاس والكابتن هيثم فاروق، مشيرًا إلى أن الكابتن احمد الكاس من ابناء دورة الفلكي، بجانب الكابتن احمد ساري نجم الاتحاد والزمالك والأولمبي، والكابتن رأفت شاهين نجم الكروم، والكابتن مجدي عزت نجم الكروم والاتحاد، والكابتن سامي برعاص نجم الاتحاد، بجانب الكثير من اللاعبين اللذين خرجوا ومن دورة الفلكي لأندية كبيرة.

وتابع أن هناك لاعبين لم يحالفهم الحظ للعب في أندية كبرى، ولكن هم "لاعيبة حريفة" على مستوى عالمي، والتاريخ يذكرهم إلى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة تختار للمشاركة أقوى الفرق التي تتميز بالاداء الجيد في المبارة، فضلا عن تواجد بالفرقة عدد من اللاعبين المميزين للدفع بهم في حالة التغييرات وذلك ليتناسب مع اجواء شهر رمضان لاستكمال المبارة بشكل جيد.

ولفت أن الدورة تنقسم إلى 6 دورات داخلها لتناسب كافة الأعمار ومنها دورة لأعمار 2008و 2009، ودورة لإعمار 2006، و2007، ودورة السن المفتوح أشبال، ودورة فوق سن ال35، وأخرى فوق سن 45، ودورة السن المفتوح كبار.



هناك لاعبين يتم اختيارهم للانضمام لأندية معروفة من أرض الفلكي

وقال أحمد علي لاعب منتخب مصر لكرة القدم الخماسي، وأحد لاعبي دورة الفلكي الرمضانية، إنه شارك في دورة الفلكي لعاميين متتالين وكان موفقا حيث حصل على الدورة عن منطقة محرم بك رمضان الماضي 2023، والدورة الأسبق رمضان 2022، مشيرًا إلى أنه منذ صغره وهو يحضر الدورة ويشاهد الفرق واللاعبين.

وأضاف لـ "الدستور" أن دورة الفلكي الرمضانية ممتعة، وكل الناس تنتظرها في رمضان، وجميع لاعبي كرة القدم ينتظرها، وهي دورة قدمت الكثير للاعبين، حيث هناك لاعبين كبار خرجوا من دورة الفلكي، وهناك لاعبين يتم اختيارهم للانضمام لأندية معروفة، بالإضافة إلى منتخب مصر من أرض الفلكي، بجانب نجوم كرة القدم اللذين يأتون إليها لمشاهدة المباريات.



وأوضح أن خلال الدورة الرمضانية جميع اللاعبين يستعرضون مهاراتها أمام الجمهور المتحمس، فهناك مواهب كبرى ليست في أندية كبرى ولكنهم برأي المتخصصين أفضل وأكثر مهارة، وهناك لاعبين في سن كبير فوق الـ 35 سنة وأكبر ولكن ما زالوا يحافظون على لياقتهم البدنية ومستواهم ومستمرين في اللعب حتى الآن ويأتي أليهم محبي الكرة لمشاهداتهم.