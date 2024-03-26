الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى الدولة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية من الاستيلاء والتعديات بكل حسم.

شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة تمكنت من فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن خلف محطة الصرف الصحي منطقة طوسون، فضلًا عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على خلاطة بأحد العقارات بعزبة حوض 10، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين بالدور الثالث عشر والتحفظ على ونش وكمية من الأخشاب بمنطقة اسكوت.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة لإزالة التعديات لتشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 م2، إزالة حوائط بأحد العقارات بشارع 41 أبوعجيلة، إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن 6 شارع محمد عوض جبريل والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وتمكن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا من إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 300م بالطريق الصحراوي بجوار البنك الأهلي، إزالة أسوار من الطوب بمنطقة السلام الكينج قبلي السكة الحديد على مساحة 400م.

ويواصل حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، وتم فك شدة خشبية بالدور الأرضي وأعمدة بالدور الأول علوي على مساحة 150م بمنطقة أبيس العاشره جزء 6 حوش 3 والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

ونجح حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب فى إيقاف أعمال البناء المخالف التي أسفرت عن إزالة أعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 14 متفرع من البر القبلي نزلة أبوسعدة والتحفظ على كمية من الأخشاب، إزالة شدة خشبية بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن 14 شارع عزبة سكينة القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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محافظ الإسكندرية أراضي املاك الدولة إزالة التعديات البناء المخالف فرض هيبة الدولة

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