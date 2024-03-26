الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد أعداد الطلاب المقترح قبولها بالكليات 2024-2025

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على الأعداد المقترح قبولها بكليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2024-2025، ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، ووافق المجلس على إنشاء درجة الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى الطبية بكلية الطب.

 كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، وتجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وكل من شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيا وشركة بيتى لمنتجات الألبان، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومذكرة الإتفاق بين جامعة الإسكندرية وشركة إيتوس(تكنولوجيا البيئة والخدمات البترولية)، وإتفاقية الرعاية المقترحة بين الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) ونادى الطلاب (Alex Monde) والخاصة بتجديد عضوية النادى فى شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية (CLEF) للعام الثانى على التوالى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة جورجيا نيابة عن معهد جورجيا للتكنولوجيا.

 ووافق المجلس على ترقية 22 عضو هيئة تدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، و11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسا، ومنح 80 درجة دكتوراة و142 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة

واستعرض المجلس خلال إنعقاده التقرير المقدم من الدكتورة دنيا عادل استاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية رياضية بنات والمنسق العام لجامعة الإسكندرية في ملف التميز الحكومي موضحة أنه تم التنسيق الكامل بين جميع كليات الجامعة والحصر الدقيق لكافة البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين، 

 

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