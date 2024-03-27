مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي»

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط Alex Med بقطاع البحث الأكاديمي، كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي» تأليف د. أيمن الجوهري.

ويتناول جانبًا مهمًا من تاريخ المدينة في العصرين الإسلامي والحديث.

يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على أسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بالإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب، فيعرض في الفصل الأول مفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره، بينما يتناول الفصل الثاني التصوف والمتصوفة بالمدينة من القرن 6-13هـ/ 12- 19م.

يأتي الفصل الثالث للحديث عن منشآت التصوف بمدينة الإسكندرية كالرباطات والخانقاوات والتكايا والقباب الضريحية مستعينًا بالوثائق والمصادر التاريخية.

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، اليوم، معرض "دوائر الهامش" للفن التشكيلي للأديب والفنان المصري وليد علاء الدين، لمدة أسبوع، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.



يحتضن المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تجسد التفاعل البصري الفريد بين الأشكال والألوان، متيحًا للزائرين تجربة استثنائية من خلال استكشاف الحدود بين الفضاءات التجريدية والتعبيرية. تتميز هذه الأعمال بتأصيلها العميق للهوية العربية، حيث تنبض الرسوم بالحياة، معبرة عن الثقافة والتراث. يلفت النظر بشكل خاص تلك الدوائر المتكررة التي تتخذ أشكالًا متداخلة، وأحيانًا تظهر بصور مختلفة، مما يحفز الجمهور على الغوص في أعماق الدلالات وطرح الأسئلة الفلسفية. تعكس هذه الأعمال الفنية الدقيقة انشغال الفنان وليد علاء الدين الفكري المستمر وبحثه العميق في معاني الأشياء والتعبير عنها من خلال لغة الفن.

ويقام ضمن برنامج المعرض في الثلاثين من مارس الجاري، التاسعة مساء، حفل عزف وغناء على العود للموسيقار المصري الدكتور مصطفى سعيد، ويتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية التي تستلهم روحها من نسمات شهر رمضان الكريم.

يستهل سعيد الحفل بمقطوعة تحية لمعرض "دوائر الهامش" للتشكيلي وليد علاء الدين، ثم مختارات غناء فصيح من وصلتيّ "زوّار المقام" و"مقام الحكمة" من تلحين سعيد لنخبة من عيون الشعر العربي، تعقبها مختارات من أعمال إمام المنشدين الشيخ علي محمود.