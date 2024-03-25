الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"دوائر الهامش".. معرض تشكيلي تنظمه مكتبة الإسكندرية ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرض "دوائر الهامش" للفن التشكيلي للأديب والفنان وليد علاء الدين، وذلك في السابع والعشرين من شهر مارس الجاري ولمدة أسبوع، في تمام التاسعة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.


يحتضن هذا المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تجسد التفاعل البصري الفريد بين الأشكال والألوان، متيحًا للزائرين تجربة استثنائية من خلال استكشاف الحدود بين الفضاءات التجريدية والتعبيرية. 

تتميز هذه الأعمال بتأصيلها العميق للهوية العربية، حيث تنبض الرسوم بالحياة، معبرة عن الثقافة والتراث. 

يلفت النظر بشكل خاص تلك الدوائر المتكررة التي تتخذ أشكالًا متداخلة، وأحيانًا تظهر بصور مختلفة، مما يحفز الجمهور على الغوص في أعماق الدلالات وطرح الأسئلة الفلسفية.

تعكس هذه الأعمال الفنية الدقيقة انشغال الفنان وليد علاء الدين الفكري المستمر وبحثه العميق في معاني الأشياء والتعبير عنها من خلال لغة الفن.
ويقام ضمن برنامج المعرض في الثلاثين من شهر مارس الجاري في تمام التاسعة مساء، حفل عزف وغناء على العود للموسيقار المصري الدكتور مصطفى سعيد، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية التي تستلهم روحها من نسمات شهر رمضان الكريم. 

ويستهل سعيد الحفل بمقطوعة تحية لمعرض "دوائر الهامش" للتشكيلي وليد علاء الدين، ثم مختارات غناء فصيح من وصلتيّ "زوّار المقام" و"مقام الحكمة" من تلحين سعيد لنخبة من عيون الشعر العربي، تعقبها مختارات من أعمال إمام المنشدين الشيخ علي محمود.


جدير بالذكر أن وليد علاء الدين؛ شاعر وكاتب مسرحي وروائي وفنان تشكيلي مصري، استطاع أن يزاوج بين ألوان شتى من الإبداع، بجانب عمله في مجال الصحافة الثقافية، وانشغاله بهموم التراث لسنوات طوال خلال عمله مديرًا لتحرير مجلة "تراث" التي تصدر عن هيئة أبو ظبي للتراث، واهتمامه الحالي باللغة وقضاياها، وحضوره الدائم في الكثير من الندوات والفعاليات المعنيّة بالثقافة والآداب والفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. 

وهو حاصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة. ويعمل بالصحافة الثقافية العربية منذ عام 1996م، نُشرت أعماله ورسومه في عديد الصحف والمجلات والمنصات الإلكترونية العربية.


أما الدكتور مصطفى سعيد، فهو مؤلف موسيقي، وعازف عود، وباحث في علوم النغم. من مواليد القاهرة 1983. حاصل على ليسانس الأدب الإنجليزي من جامعة عين شمس بالقاهرة 2003، ودرجة الماجستير 2010. ودرجة الدكتوراه 2023 من جامعة الروح القدس في لبنان. وقد أسس مجموعة أصيل للموسيقى العربية المعاصرة، سنة 2003 لتكون تطبيقًا عمليا لمشروعه الحضاري "الموسيقى الفصحى العربية المعاصرة".
 

مكتبة الاسكندرية بيت السناري دوائر الهامش الأعمال الفنية الفن التشكيلي

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