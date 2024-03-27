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عيد الربيع| موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

شم النسيم 2024
شم النسيم 2024

موعد عيد شم النسيم 2024 في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الأيام الأخيرة، فهو العيد القديم الذي يعود جذوره إلى العصور الفرعونية، تُعَدُّ هذه المناسبة فرصة للاحتفال والتمتع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق، حيث يقوم الأسر بالخروج في نزهات استمتاعًا بطقوس هذا العيد القديم.

 مظاهر الاحتفال بقدوم شم النسيم 2024 

عيد شم النسيم 2024 يعد فرصة للتواصل بين الأسرة والأصدقاء، حيث يجتمع الناس في الحدائق والمتنزهات للاحتفال معًا، يتضمن برنامج اليوم العديد من الأنشطة الممتعة مثل تناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة والبصل والبيض الملون، إلى جانب الألعاب التراثية والتسابقات المتنوعة التي تضفي جوًا من المرح والسعادة على الأجواء، وهو عيد وطني بامتياز فيحتفل به المسلمون والمسحيون على حدٍ سواء.

موعد شم النسيم 2024 في مصر 

موعد شم النسيم في مصر 2024 هو يوم 6 مايو، وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية. ستستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم شم النسيم، والذي سيصادف 27 شوال، ويعتبر يوم شم النسيم إجازة رسمية للموظفين والعاملين في القطاع الإداري للدولة، وفقًا للتقاليد المعتادة كل عام. ستكون الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل.

موعد شم النسيم 2024.. إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية طوال العام

بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

 الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

في عام 2024، هناك عدد من الإجازات الرسمية، والتي تنتهي بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، وهي كالتالي:

 

إجازات شهر أبريل 2024:

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

 

إجازات شهر مايو 2024:

- إجازة عيد العمال: توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

 

موعد عيد الأضحى.. إجازات رسمية في شهر يونيو 2024:

- إجازة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة يونيو: توافق الأحد 30 يونيو 2024.

 

إجازات شهر يوليو 2024:

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق يوم الإثنين 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

 

إجازات شهر أكتوبر 2024:

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.

 

 

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 موعد شم النسيم 2024.. إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة

 

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موعد شم النسيم 2024.. إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة

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