دعاء الصائم قبل الإفطار فى رمضان 2024

دعاء قبل الافطار يعد إحدى العلامات الدينية البارزة في شهر رمضان، خاصة دعاء الإفطار والذي حث عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أدعية الصائم 2024

ورغم تركيز البعض على الدعاء عند أذان المغرب، فإن اليوم الرمضاني كله وقت يستحب فيه مناجاة الله، ودعاء الصائم قبل الإفطار مهم خاصة أن له دعوة لا ترد.

رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والرحمة والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، ويجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات.

دعاء قبل الإفطار في رمضان 2024

"الدستور" تستعرض أجمل دعاء للصائم قبل الإفطار في رمضان، وأيضًا أفضل دعاء عند الإفطار في الشهر الكريم.

من صيغ الدعاء عند الإفطار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

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