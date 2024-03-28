دعاء ليلة القدر رمضان 2024| ما هو الدعاء الذى أوصى به النبى؟

يكثف المسلمون البحث عن موعد ليلة القدر ودعاء ليلة القدر والأعمال المستحبة في الليلة التي وصفها الله عز وجل بـ "خير من ألف شهر"، مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ ينشغل الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بالبحث عن دعاء ليلة القدر على محركات البحث مثل جوجل، يسعون في تلك الليالي للتقرب إلى الله والتضرع إليه، عسى أن ينالوا رضاه ويحظوا بمغفرته، وفيما يلي دعاء ليلة القدر، ودعاء النبي في تلك الليلة المباركة، ودعاء الوالدين فيها.

موعد ليلة القدر 2024

ليلة القدر هي ليلة مميزة بفضلها وعظمتها، وقد خفيت عنا من قبل الله في العشر الأواخر من شهر رمضان. ليبحث المسلمون عنها ويسعون للقرب من الله من خلال أعمال الخير. وقد قال الله تعالى: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"

وليلة القدر ليست كما يتصور البعض، بل المقصود هو الاجتهاد في العبادة وزيادة الأعمال الصالحة مثل الصلاة والاستغفار وقراءة القرآن وطلب رحمة الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

احتمالات ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في الثلث الأخير من رمضان 2024

في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445، حددت دار الإفتاء المصرية مواعيد الليالي الوترية، وهي كما يلي:

- ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024

- ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024

- ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024

- ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024

- ليلة 29 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024

دعاء ليلة القدر مكتوب

يمكنك ترديد الدعاء التالي في ليلة القدر:

- اللهم أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وأن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- يا رب إليك مددت يدي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم آت نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم أسألك باسمك العظيم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

دعاء ليلة القدر 1445 هجرية

في ليلة القدر، يأتي الدعاء كتوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "اللَّهمَّ إنَّكَ عَفوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فاعْفُ عَنِّي". وهذا الدعاء هو ما ينبغي ترديده في تلك الليلة المباركة، وقد أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.

ما هو الدعاء الذي أوصى به النبي في ليلة القدر ؟

في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، يُعتبر دعاء ليلة القدر من الأمور الموصى بها التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه في حديث قال فيه "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا"، كما قال في حديث آخر "وَإِنِّي أُريْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ"، وأيضًا قال "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

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