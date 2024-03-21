الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي يوضح أسرار سورة القدر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، أسرار سورة القدر.

وقال خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن القدر هي المكانة، ولكن العلماء أكدوا أنه من أنوار سورة القدر، والكل فيها يسبح ويحمد الرحمن.

وأضاف أن الأرض تمتلئ بالملائكة ولا يوجد أحد على وجه الأرض لا يسبح بحمد الله، موضحًا أنه ما دعي الله بسورة القدر إلا واستجاب، ومن قرأ سورة القدر وهو خارج بيته سوف يعود إلى منزله على خير.

وتابع: “من قرأ سورة القدر على المياه وشربها وهو مريض ربنا يشفيه”، والإمام على بن أبي طالب كان يصلي الوتر بثلاث سورة الأولى هي سورة القدر والثانية سورة الزلزلة والثالثة سورة الإخلاص.

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