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دعاء ليلة القدر المستجاب في شهر رمضان 2024.. كيف نتعرف عليها؟

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر

ليلة القدر هي ليلة مباركة تأتي في شهر رمضان، وهي أفضل ليلة في السنة. وردت في القرآن الكريم سورة كاملة باسم "سورة القدر" تُبيّن فضلها وعظمتها.

ليلة القدر في شهر رمضان المبارك 

وليلة القدر هي فرصة عظيمة للمسلمين للتقرّب من الله تعالى ونيل المغفرة والرضوان. فلنحرص على اغتنام هذه الليلة المباركة بالدعاء والعبادة. نسأل الله تعالى أن يُبلغنا ليلة القدر وأن يُعيننا على قيامها وأن يُغفر لنا ذنوبنا.

ليلة القدر ليلة عظيمة، هي خير من ألف شهر، فيها يكتب الله تعالى ما سيكون في السنة القادمة. وهي ليلة غامضة لا يُعرف متى تأتي بالتحديد، فربما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وربما تكون في غيرها.

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فضل ليلة القدر

  • ليلة خير من ألف شهر.
  • تُغفر فيها الذنوب.
  • يُكتب فيها ما سيكون في السنة القادمة.
  • تُنزل فيها الملائكة.


كيف نتعرف على ليلة القدر؟

وردت في الأحاديث النبوية بعض العلامات التي تدلّ على ليلة القدر، منها:
أن تكون ليلة هادئة، لا حارة ولا باردة.
أن تكون ليلة مضيئة، لا تُرى فيها نجوم.
أن يشعر المسلم فيها براحة وسكينة.
 

ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟

وردت في الأحاديث النبوية بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها في ليلة القدر، منها:
اللهمّ إنّك عفوٌّ كريمٌ، تحبّ العفوَ فاعفُ عنّي.
اللهمّ إنّك تعلمُ سرّي وعلانيتي، فاغفر لي ذنبي كلّه، دقّيقه وجلّه، أوّله وآخره.
اللهمّ إنّك تعلمُ ما في نفسي، فاغفر لي ما لا أعلم.
ما هو الدعاء الذي اوصى به الرسول الكريم في ليله القدر؟
أوصى  رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي".

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